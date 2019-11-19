2019-11-19T13:12:15+03:00
Общество

В Новоусманском районе будут выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов в год

Неподалеку от села Рогачевка открылся грибной завод за 2,5 миллиарда рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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По словам Александра Гусева, рогачевских шампиньонов хватит не только всей Воронежской области, но и соседним регионам.По словам Александра Гусева, рогачевских шампиньонов хватит не только всей Воронежской области, но и соседним регионам.
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В минувший четверг, 14 ноября, предприятие посетил губернатор Александр Гусев. Первым делом глава региона побывал на площадке, где для грибов готовят компост.

ГРИБОВОДСТВО ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Компост - это смесь соломы озимой пшеницы, куриного помета, гипса и воды. Компоненты смешивают друг с другом, встряхивают (обогащают кислородом) и подвергают ферментации в специальных бункерах. По истечении определенного промежутка времени компост становится пригоден для использования, и его заражают французским мицелием (грибницей). После этого «оплодотворенный» субстрат перевозят на другую, расположенную поблизости площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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