Житель Воронежской области избил брата до смерти и ушел спать

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-19T13:10:06+03:00

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Эта криминальная история началась, как и тысяча других, с алкоголя. Вечером 13 ноября в Поворинском районе выпивали двое братьев. В какой-то момент возникла ссора, во время которой младший несколько раз ударил старшего по голове. После этого он вывел пострадавшего во двор, а сам вернулся в дом и уснул.

Утром увидел, что брат лежит мертвым на пороге. Тогда он занес тело в дом и вызвал полицию. Судмедэксперты отметили, что смерть наступила в результате внутримозговой травмы.

Как сообщают в следственном управлении СК РФ по Воронежской области, 51-летний мужчина признал вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ему грозит до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU