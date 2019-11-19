На VI Воронежском форуме предпринимателей научат цифровизации, digital-маркетингу и хедхантингу

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-19T13:49:09+03:00

А также как получить от бизнеса максимум в 2020 году

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22 ноября в столице Черноземья пройдет очередной Воронежский предпринимательский форум, уже шестой по счету. По подсчетам организаторов, он соберет в Expo Event Hall Сити-парка «Град» более 3000 владельцев и управленцев малого, среднего и крупного бизнеса, маркетологов, представителей власти и общественных организаций в сфере предпринимательства.

Деловая программа максимально насыщенная. Главное событие - заседание с участием губернатора Александра Гусева, президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, зампредседателя Государственной Думы комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Сазонова. На кейс-конференции регионального этапа Национальной премии «Бизнес-успех» отметят самые яркие стартапы. Гостей ждут более 25 секций с участием спикеров-практиков, которые прошли «огонь, воду и медные трубы». Обсудят темы, которые выдвигали сами предприниматели - поддержка бизнеса государством, цифровизация и digital-маркетинг, хедхантинг, построение личного бренда и другие боли и точки роста предпринимателей. Также будет работать выставка «Бизнес для каждого».

Вход на все мероприятия форума свободный, необходима регистрация на сайте www.expo36.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU