2019-11-19T13:49:09+03:00
Общество

На VI Воронежском форуме предпринимателей научат цифровизации, digital-маркетингу и хедхантингу

А также как получить от бизнеса максимум в 2020 году
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

22 ноября в столице Черноземья пройдет очередной Воронежский предпринимательский форум, уже шестой по счету. По подсчетам организаторов, он соберет в Expo Event Hall Сити-парка «Град» более 3000 владельцев и управленцев малого, среднего и крупного бизнеса, маркетологов, представителей власти и общественных организаций в сфере предпринимательства.

Деловая программа максимально насыщенная. Главное событие - заседание с участием губернатора Александра Гусева, президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, зампредседателя Государственной Думы комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Сазонова. На кейс-конференции регионального этапа Национальной премии «Бизнес-успех» отметят самые яркие стартапы. Гостей ждут более 25 секций с участием спикеров-практиков, которые прошли «огонь, воду и медные трубы». Обсудят темы, которые выдвигали сами предприниматели - поддержка бизнеса государством, цифровизация и digital-маркетинг, хедхантинг, построение личного бренда и другие боли и точки роста предпринимателей. Также будет работать выставка «Бизнес для каждого».

Вход на все мероприятия форума свободный, необходима регистрация на сайте www.expo36.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежской детворе покажут новогодний спектакль по сказкам Пушкина
Будут судить жителя Воронежской области, который угробил жену, врезавшись в трактор
В Воронеже на переходе сбили 9-летнюю девочку
Рядом с воронежским элитным комплексом нашли два тела
В Воронежской области женщина-лесничий задержала группу людей с топорами
Снятую воронежцами полнометражную сказку покажут 21 ноября
На площадке "Воронежского опытно-механического завода" появятся двадцатиэтажки
«Кубанский казачий хор» заставил воронежцев пуститься в пляс
В Воронежской области в декабре начнут устанавливать колесо обозрения высотой с 10-этажный дом
В Новоусманском районе будут выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов в год
Житель Воронежской области избил брата до смерти и ушел спать
За сутки мошенники обманули воронежцев на 850 тыс рублей
В Воронеже пройдет фестиваль по воздушной гимнастике
В Воронежской области в следующем году введут раздельный сбор мусора
В воронежских пригородных автобусах появятся терминалы безналичной оплаты
В Воронежской области осудили парня, который надругался над 50-летней женщиной
Прогулка по Машмету закончилась для жительницы Воронежа потерей телефона и денег