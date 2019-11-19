В воронежских пригородных автобусах появятся терминалы безналичной оплаты

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-19T12:12:16+03:00

Увидеть их можно будет после Нового года

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Во всех автобусах пригородных маршрутов появятся терминалы безналичной оплаты. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, установить устройства планируют после Нового года.

Через Воронеж сейчас проходит 36 таких маршрутов. Пока неясно, как именно будут тарифицироваться поездки при использовании банковских карт. Стоит ли пассажирам ждать скидки относительно наличной оплаты? Этот вопрос прорабатывается.

Межмуниципальный транспорт недавно обсуждали в мэрии в контексте создания пересадочных узлов. Их идея в том, чтобы оставлять пришедшие из области автобусы за чертой Воронежа. Как отметил мэр Вадим Кстенин, "если эти транспортные средства будут обновлены, начнут работать по тем же принципам, что и городской транспорт, отпадет надобность в транспортно-пересадочных узлах".

ИСТОЧНИК KP.RU