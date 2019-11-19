В Воронежской области осудили парня, который надругался над 50-летней женщиной

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-19T11:42:50+03:00

Он напился и залез к ней в дом

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Сразу по трем статьям УК РФ осудили 23-летнего парня из Хохольского района. Тут и "нарушение неприкосновенности жилища", и "изнасилование", и "насильственные действия сексуального характера".

Как выяснили следователи регионального следственного управления СК РФ, летом он ворвался в дом 50-летней женщины и надругался над ней. О причинах таких поступков остается только догадываться. Отмечается, однако, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают следователи, на первоначальном этапе молодой человек давал признательные показания. Потом от них отказался, вину не признал. Доказательств, однако, было достаточно. Виновному назначили семь лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU