Прогулка по Машмету закончилась для жительницы Воронежа потерей телефона и денег

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-19T11:33:09+03:00

Купюры она прятала в чехол от смартфона, который передала незнакомцам - якобы для звонка

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Время за полночь, Машмет. 44-летняя женщина встречает группу подростков. Девочка говорит ей: "Извините! Помогите, очень нужно позвонить..." Сердце женщины тут же тает. Она передает незнакомке смартфон, в чехле которого спрятаны деньги - 10 тысяч рублей. Подростки тут же бросаются врассыпную...

Полицейские завели дело по статье "Грабеж". Подозреваемую искали несколько месяцев. В итоге 18-летнюю девушку задержали в Белгороде, где она скрывалась у знакомого. Похитительнице смартфонов грозит до семи лет лишения свободы.

Кстати, ранее начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Евгений Соломахин отметил, что ни один из районов города (Машмет и ВАИ в том числе) не выделяется особой криминальной обстановкой. Так что шанс встретить неприятности есть в любом уголке города.

ИСТОЧНИК KP.RU