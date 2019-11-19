Прогулка по Машмету закончилась для жительницы Воронежа потерей телефона и денег
Время за полночь, Машмет. 44-летняя женщина встречает группу подростков. Девочка говорит ей: "Извините! Помогите, очень нужно позвонить..." Сердце женщины тут же тает. Она передает незнакомке смартфон, в чехле которого спрятаны деньги - 10 тысяч рублей. Подростки тут же бросаются врассыпную...
Полицейские завели дело по статье "Грабеж". Подозреваемую искали несколько месяцев. В итоге 18-летнюю девушку задержали в Белгороде, где она скрывалась у знакомого. Похитительнице смартфонов грозит до семи лет лишения свободы.
Кстати, ранее начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Евгений Соломахин отметил, что ни один из районов города (Машмет и ВАИ в том числе) не выделяется особой криминальной обстановкой. Так что шанс встретить неприятности есть в любом уголке города.
ИСТОЧНИК KP.RU