На воронежской трассе лоб в лоб столкнулись "пятнадцатая" и "Волга"
ДТП с тяжелыми последствиями случилось на трассе в Каменском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла вчера, 18 ноября, в 6.30 утра.
По предварительным данным полиции, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент там ехала "Волга", за рулем которой был 57-летний житель Воронежа. Последовал удар. Машины получили серьезные повреждения.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
Водитель "пятнадцатой" и его 66-летняя пассажирка получили травмы. Обоих доставили в больницу.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - говорят в полиции.
В области за сутки зарегистрировано 123 ДТП, из них в Воронеже - 95. Травмы на дорогах получили пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU