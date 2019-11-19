На воронежской трассе лоб в лоб столкнулись "пятнадцатая" и "Волга"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-19T10:58:09+03:00

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ДТП с тяжелыми последствиями случилось на трассе в Каменском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла вчера, 18 ноября, в 6.30 утра.

По предварительным данным полиции, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент там ехала "Волга", за рулем которой был 57-летний житель Воронежа. Последовал удар. Машины получили серьезные повреждения.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель "пятнадцатой" и его 66-летняя пассажирка получили травмы. Обоих доставили в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - говорят в полиции.

В области за сутки зарегистрировано 123 ДТП, из них в Воронеже - 95. Травмы на дорогах получили пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU