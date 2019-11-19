Утро встретило воронежцев мощными пробками

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-19T09:22:19+03:00

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По данным "Яндекс.Пробок" на 9.20 19 ноября, общий уровень заторов в Воронеже относительно невысок - всего 7 баллов. Тем не менее, некоторые магистрали стали просто непроходимыми.

Хуже всего дела на Московском проспекте и Плехановской - улицах, по которым многие объезжают перекрытый виадук на 9 Января. Добавило проблем ДТП на перекрестке Московского проспекта с проспектом Труда. Теперь скорость движения в сторону центра не превышает 5 км/ч. А вот Плехановская, напротив, стоит в сторону Северного на всем протяжении от "Детского мира" до путепровода (и он тоже замер).

На улице 45-й Стрелковой дивизии по направлению к Московскому проспекту сложилась мрачная ситуация из-за ДТП на перекрестке с Солнечной. На участке от "Работницы" до Благовещенского собора в обе стороны стоит улица Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU