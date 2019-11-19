2019-11-19T08:03:35+03:00
Общество

Чиновник из Фонда капремонта Воронежской области получил штраф за необщительность

Он оставил без ответа несколько обращений граждан
Виктор ПАВЛОВ
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Представители прокуратуры внимательно проверили работу сотрудников Фонда капремонта Воронежской области. Как выяснилось, 14 и 25 июня в организацию поступили обращения граждан. Те хотели узнать, когда уже ждать капремонта их домов. Однако в Фонде вовремя ответ не дали.

- Подобное бездействие является прямым нарушением одного из основополагающих и закрепленных в Конституции РФ права граждан на обращение в компетентные органы, - отрезают в областной прокуратуре.

В отношении должностного лица возбудили два дела об административных правонарушениях по статье "нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Мировой суд назначил чиновнику 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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