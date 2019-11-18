Узбекам, травившим Воронеж героином, дали по 10 лет тюрьмы
Центральный районный суд Воронежа вынес приговор двум гражданам Узбекистана. По данным следствия, с апреля по май 2018 года они занимались в столице Черноземья торговлей героином, купленным в городе Химки Московской области. «Белую смерть» незваные гости с юга продавали через закладки. Информацию о них они размещали в Интернете или в мессенджере «WhatsАpp».
- Суд приговорил обоих наркоторговцев к 10 годам колонии строгого режима, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре. – Это решение пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU