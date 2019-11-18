2019-11-18T19:52:23+03:00
Происшествия

Узбекам, травившим Воронеж героином, дали по 10 лет тюрьмы

Гости с юга злодействовали два месяца. Пока их не поймали
Юрий КОЗЛОВ
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За продажу героина дают большие сроки, но наркодельцов это не останавливает.За продажу героина дают большие сроки, но наркодельцов это не останавливает.Фото: из архива ГУ МВД России по Воронежской области.
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Центральный районный суд Воронежа вынес приговор двум гражданам Узбекистана. По данным следствия, с апреля по май 2018 года они занимались в столице Черноземья торговлей героином, купленным в городе Химки Московской области. «Белую смерть» незваные гости с юга продавали через закладки. Информацию о них они размещали в Интернете или в мессенджере «WhatsАpp».

- Суд приговорил обоих наркоторговцев к 10 годам колонии строгого режима, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре. – Это решение пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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