2019-11-18T17:45:45+03:00
Звезды

Воронежской детворе на Новый год покажут сказку

Два дня будет идти "Дюймовочка"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В афише новогодних елок ВКЗ появилась сказка "Дюймовочка". Это невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная по классическому сюжету Андерсена. В классическую сказку вписаны сюжетные линии, которые, не нарушая общей истории, добавляют к ней тему новогоднего праздника: елка с Кротом и Мышью, исполнение желаний под бой курантов; чудеса, которые случаются только в новогоднюю ночь…

Сказку покажут в ВКЗ 28 и 29 декабря в 11.00 и 14.00 (0+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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