2019-11-18T17:38:32+03:00
Общество

В Воронеже отменили рейс «Руслайна» в Москву

Самолет не смог вылететь из столичного аэропорта Внуково из-за погодных условий
Юрий КОЗЛОВ
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Пока из-за погоды в Воронеже авиарейсов не отменяли.Пока из-за погоды в Воронеже авиарейсов не отменяли.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском аэропорту объявили об отмене авиарейса компании «Руслайн» в Москву, намеченного на 19.00. Можно было бы подумать о том, что причиной стал практически лондонский туман, накрывший столицу Черноземья. Оказалось, ничего подобного.

- Дело в том, что вовремя не смог вылететь самолет в Воронеж из Внуково. Там тоже сложились неблагоприятные погодные условия, - рассказали в справочной Воронежского аэропорта. – Из-за тумана в Воронеже пока авиарейсы отменять не собираются. Наши специалисты следят за погодой, не исключено, что будут какие-то изменения. Следите за информацией на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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