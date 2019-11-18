В Воронеже отменили рейс «Руслайна» в Москву

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-18T17:38:32+03:00

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В Воронежском аэропорту объявили об отмене авиарейса компании «Руслайн» в Москву, намеченного на 19.00. Можно было бы подумать о том, что причиной стал практически лондонский туман, накрывший столицу Черноземья. Оказалось, ничего подобного.

- Дело в том, что вовремя не смог вылететь самолет в Воронеж из Внуково. Там тоже сложились неблагоприятные погодные условия, - рассказали в справочной Воронежского аэропорта. – Из-за тумана в Воронеже пока авиарейсы отменять не собираются. Наши специалисты следят за погодой, не исключено, что будут какие-то изменения. Следите за информацией на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU