2019-11-18T15:28:42+03:00
Происшествия

Дело виновника ДТП, в котором погиб воронежский активист «Дорожного контроля», передали в суд

Водитель был пьян
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокурор Левобережного района утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу о пьяном ДТП, в результате которого погиб активист общественной организации «Дорожный контроль» 29-летний Руслан Ивлев.

Авария произошла 11 мая 2019 года около полуночи на улице Лебедева. Руслан Ивлев на перекрестке ждал зеленого сигнала светофора, когда его «Дэу Нексия» на огромной скорости снес ВАЗ-21103. Как выяснило следствие, водитель «Жигуля» был пьян. Ивлев получил тяжелые травмы, удар пришелся в водительскую сторону. Врачи пять дней боролись за жизнь пострадавшего, но оказались бессильны.

Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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