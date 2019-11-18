В Воронежском перинатальном центре прошел «День белых лепестков»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-18T15:22:58+03:00

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«День белых лепестков» – так называют в России день недоношенных детей, подчеркивая их особую хрупкость – отмечают в областном перинатальном центре уже седьмой год. В этот день главными гостями праздника здесь становятся дети, которым помогли родиться и выжить специалисты центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU