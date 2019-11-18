Пропавшего священнослужителя, которого искали в Воронежской области, нашли живым

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-18T15:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшего священнослужителя Владимира Стрельбицкого, которого искали в Воронежской области, нашли живым. Об этом сообщили поисковики группы "Лиза Алерт". Информацию подтвердили в московском храме апостола Фомы.

31 октября мужчина сел на автобус, который шел из Ростова-на-Дону в столицу. По данным родственников, 51-летний регент храма мог выйти в Воронеже, чтобы посетить одну из местных святынь. 12 ноября в "Лиза Алерт" отчитались, что отыскали Владимира Стрельбицкого. Информации о том, где он находился все это время и почему не выходил на связь, пока не привели.

Десять лет назад Владимир Стрельбицкий получил пулевое ранение. В храм вошел человек в маске и открыл огонь по регенту и настоятелю; последний скончался. Нападение связывали как с группировками, которые хотели получить земельный участок под храмом, так и с религиозными радикалами.

ИСТОЧНИК KP.RU