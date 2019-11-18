В Воронеже пенсионера, зарезавшего знакомого ножом и вилкой, отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-18T14:26:57+03:00

Убийство произошло в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Там он проведет ближайшие восемь лет [фото]

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Суд вынес приговор 65-летнему мужчине. Его обвиняли по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, поздним вечером 1 марта в Воронеже в квартире дома на улице Строителей Коминтерновского района, пенсионер сильно выпил и убил 58-летнего знакомого. Причем сделал это как дикарь: резал его ножом и колол столовой вилкой.

- На предварительном следствии мужчина признавал вину в убийстве знакомого. Ее также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

Теперь пенсионер отправится на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU