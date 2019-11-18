2019-11-18T14:26:57+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионера, зарезавшего знакомого ножом и вилкой, отправили в колонию строгого режима

Там он проведет ближайшие восемь лет [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Убийство произошло в этой комнате.Убийство произошло в этой комнате.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор 65-летнему мужчине. Его обвиняли по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, поздним вечером 1 марта в Воронеже в квартире дома на улице Строителей Коминтерновского района, пенсионер сильно выпил и убил 58-летнего знакомого. Причем сделал это как дикарь: резал его ножом и колол столовой вилкой.

- На предварительном следствии мужчина признавал вину в убийстве знакомого. Ее также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

Теперь пенсионер отправится на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа на улице нашли мертвую женщину
Воронежские комбинаты благоустройства готовятся к снегопадам и увеличивают штат сотрудников
В Воронеже в ночь с 18 на 19 ноября могут пропасть три телеканала
Дело виновника ДТП, в котором погиб воронежский активист «Дорожного контроля», передали в суд
В Воронежском перинатальном центре прошел «День белых лепестков»
Пропавшего священнослужителя, которого искали в Воронежской области, нашли живым
«Банкир» из интернета развел жительницу Воронежской области на полмиллиона
В Воронеже в финалах Кубков Лиги Чемпионов Бизнеса разгорелись настоящие битвы
Прозрачная ванна, десяток нарядов и премьера песни: в Воронеже 2200 поклонников собрала Ани Лорак
Под Воронежем по трассе «Дон» cнова провезли истребитель Су-34
Гоп-стоп: в центре Воронежа ограбили скейтбордистов
Воронежские спасатели проведут учения у Дворца детского творчества
В Воронежской области глава поселения ездил на казенном бензине
Главу воронежского села оштрафовали за игнорирование жалобы жителя
Житель Воронежской области украл и сдал в металлолом «шестерку»
В райцентре Воронежской области «Гранта» насмерть сбила пенсионерку
На месте свалки на улице Матросова в Воронеже установили контейнерную площадку
Полигон «Погоново» стал безопасным для воронежских лесов
300 тысяч штрафа заплатит изготовитель подвального алкоголя из Воронежской области
Воронежский «Буран» вырвал победу у «Торпедо-Горький» в овертайме
Воронеж занял 81-е место по обеспеченности спортивными и развлекательными объектами
В дерби двух аутсайдеров воронежский «Факел» сыграл вничью с саранской «Мордовией»