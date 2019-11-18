В Воронеже пенсионера, зарезавшего знакомого ножом и вилкой, отправили в колонию строгого режима
Суд вынес приговор 65-летнему мужчине. Его обвиняли по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
По данным следствия, поздним вечером 1 марта в Воронеже в квартире дома на улице Строителей Коминтерновского района, пенсионер сильно выпил и убил 58-летнего знакомого. Причем сделал это как дикарь: резал его ножом и колол столовой вилкой.
- На предварительном следствии мужчина признавал вину в убийстве знакомого. Ее также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.
Теперь пенсионер отправится на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU