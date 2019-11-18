2019-11-18T14:26:28+03:00
Происшествия

«Банкир» из интернета развел жительницу Воронежской области на полмиллиона

Благотворитель пообещал перевести на счет женщины миллион долларов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жительница Бутурлиновского района познакомилась в интернете с мужчиной, который представился банкиром из ближнего зарубежья. Новый знакомый пообещал перевести подруге в качестве материальной помощи миллион долларов. От получательницы только требовалось оплатить издержки по указанным «банкиром» реквизитам. За несколько дней доверчивая 59-летняя женщина перечислила мошеннику почти полмиллиона рублей. После этого богатый знакомый растворился во всемирной паутине. Тут потерпевшая и решила обратиться в полицию.

По факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело и приступили к поискам преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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