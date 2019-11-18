2019-11-18T13:11:58+03:00
Общество

Под Воронежем по трассе «Дон» cнова провезли истребитель Су-34

Военная техника стала обычным гостем на дорогах столицы Черноземья и области [видео]
Артем ИЛЬИН
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К Су-34 на воронежской дороге потихоньку начинаем привыкать.К Су-34 на воронежской дороге потихоньку начинаем привыкать.Фото: кадр с видео
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В паблике «Регион 36» ВКонтакте разместили видео истребителя-бомбардировщика Су-34, который провозили по трассе «Дон» в Новой Усмани. Обычно военную технику все же прикрывают брезентом, а в последнее время все чаще этим не заморачиваются.

В октябре на такой способ перевозки даже обратили внимание в американском издании The Aviationist. Янки недоумевали, что истребитель делает на дороге.

Надо сказать, еще более обычным делом стали бронетранспортеры. Недавно бронемашину видели на улице 45 Стрелковой дивизии в Воронеже. А в Курске в конце февраля четыре легковушки попали в замес между двумя БМП. Автоледи, рулившая одной из них, получила денежную компенсацию – 900 тысяч рублей.

Су везут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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