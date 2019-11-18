2019-11-18T11:54:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области глава поселения ездил на казенном бензине

Топливо для личной машины он покупал за счет администрации
Елена ФЕДЯШЕВА
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Уличенный чиновник признал вину и возместил ущербУличенный чиновник признал вину и возместил ущербФото: из архива «КП»
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В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения в отношении главы сельского поселения. Его обвиняют в том, что в течение нескольких месяцев ,покупая бензин для своей машины, он расплачивался бюджетными средствами.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, возместил имущественный ущерб бюджету сельского поселения, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. – Следствие собрало исчерпывающую доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей и представителя потерпевшего, материалы, предоставленные сотрудниками полиции, протоколы выемок и осмотров, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанного преступления.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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