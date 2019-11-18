Главу воронежского села оштрафовали за игнорирование жалобы жителя
Заявитель ждал ответа три месяца
фото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Мировой суд Каширского района назначил главе Колодезянского сельского поселения штраф в размере 5000 рублей за игнорирование обращения местного жителя.
Селянин написал чиновнику обращение в июле 2019 года, но в положенный срок ответа не дождался. Тогда он обратился в прокуратуру. Только после прокурорской проверки глава поселения рассмотрел обращение жителя и ответил ему. Письмо пришло в октябре 2019 года, спустя три месяца после заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU