2019-11-18T11:32:37+03:00
Общество

Главу воронежского села оштрафовали за игнорирование жалобы жителя

Заявитель ждал ответа три месяца
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Мировой суд Каширского района назначил главе Колодезянского сельского поселения штраф в размере 5000 рублей за игнорирование обращения местного жителя.

Селянин написал чиновнику обращение в июле 2019 года, но в положенный срок ответа не дождался. Тогда он обратился в прокуратуру. Только после прокурорской проверки глава поселения рассмотрел обращение жителя и ответил ему. Письмо пришло в октябре 2019 года, спустя три месяца после заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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