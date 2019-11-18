Житель Воронежской области украл и сдал в металлолом «шестерку»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-18T10:57:44+03:00

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69-летний житель села Рождественское Лискинского района поплатился за пренебрежение мерами безопасности.11 ноября он ставил свой автомобиль ВАЗ-21063 около дома открытым. Этим не преминул воспользоваться 25-летний ранее судимый за угоны местный житель. Злоумышленник завел машину и скрылся. Вдоволь накатавшись, похититель отогнал «шестерку» в пункт приема металлолома и дал его в утиль. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Собственник, заметив пропажу автомобиля, обратился в полицию. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и обнаружили на них вора. Отработав места возможного сбыта краденого авто, полицейские вышли на подозреваемого.

Сейчас его задержали. Подозреваемый признался в совершении кражи. За преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU