Полигон «Погоново» стал безопасным для воронежских лесов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-18T08:46:04+03:00

Пожароопасный сезон в этом году был на месяц длиннее прошлогоднего Фото: из архива «КП»

Впервые за последние пять лет не было переходов огня с него на территорию лесфонда

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В этом году пожароопасный период длился семь месяцев – с 1 апреля по 21 октября. И это на 30 дней дольше, чем год назад. 98 дней в области наблюдались самые высокие (4 и 5) классы пожарной опасности.

За теплый период года на территории области зарегистрировали 28 лесных пожара общей площадью 60,7 гектара. По сравнению с 2018 годом, количество возгораний сократилось в 2,3 раза, а площадь – в 15 раз.

- Важным положительным итогом сезона стало снижение пожарной опасности в районе полигона «Погоново», - отметили в управлении лесного хозяйства области. - Благодаря взаимодействию между Воронежским лесопожарным центром, командованием войсковых частей и МЧС, а также дополнительному комплексу противопожарных мероприятий в этом году впервые за пятилетний период не допущено переходов огня с территории полигона на земли лесного фонда.

К счастью, в этом году не было затяжных лесных пожаров. Все возгорания ликвидировались в первые сутки с момента обнаружения очага. Впервые за три последних года не было и крупных пожаров.

За нарушение противопожарного режима за сезон выявили и наказали 67 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU