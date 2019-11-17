В Воронежской области мужчину осудили за то, что он показал полицейским детородный орган
Мужчина из Борисоглебска так сильно не хотел попасть под административное дело, что угодил под уголовное.
Участковый привел крайне нетрезвого господина в кабинет, чтобы составить протокол. Но тот начал браниться, причем выражения подбирал самые что ни на есть "перченые". Дальше-больше. Как рассказывают в Борисоглебском городском суде, мужчина не только ругал полицейских, но и "демонстрировал им свой обнаженный половой орган, тем самым унижая их честь и достоинство, подрывая авторитет сотрудников полиции в глазах общественности".
После таких выкрутасов в отношении мужчины завели дело об оскорблении представителя власти. 14 ноября в суде ему назначили сто часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU