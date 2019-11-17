В Воронежской области мужчину осудили за то, что он показал полицейским детородный орган

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-17T08:36:10+03:00

Так он выразил свое отношение к составлению протокола

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Мужчина из Борисоглебска так сильно не хотел попасть под административное дело, что угодил под уголовное.

Участковый привел крайне нетрезвого господина в кабинет, чтобы составить протокол. Но тот начал браниться, причем выражения подбирал самые что ни на есть "перченые". Дальше-больше. Как рассказывают в Борисоглебском городском суде, мужчина не только ругал полицейских, но и "демонстрировал им свой обнаженный половой орган, тем самым унижая их честь и достоинство, подрывая авторитет сотрудников полиции в глазах общественности".

После таких выкрутасов в отношении мужчины завели дело об оскорблении представителя власти. 14 ноября в суде ему назначили сто часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU