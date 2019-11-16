Под Воронежем на трассе столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-16T18:09:57+03:00

Одного из водителей госпитализировали

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16 ноября днем большая пробка образовалась на Курской трассе в обе стороны. Затор произошел из-за массовой аварии, которая произошла около часа дня при повороте на Острогожск.

Столкнулись пять транспортных средств - четыре легковушки «Мицубиси Паджеро», «Фольксваген Пассат», «Хендэ Соната», минивэн «Фольксваген» и грузовик «Вольво». Травмы получил 33-летний водитель «Хендэ», его госпитализировали. Пробка «рассосалась» к четырем часам дня.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU