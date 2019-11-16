Мошенники за сутки обманули пятерых воронежцев на 300 тыс рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-16T14:43:39+03:00

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За 15 ноября жертвами аферистов в Воронежской области стало пятеро. Мошенники похитили в общей сложности около 300 000 рублей. В основном воронежцы продолжают попадаться с уловками с банковскими картами, одна дама пыталась продать машину через интернет.

Денег лишилась 41-летняя жительница Советского района, которая пыталась на одном из сайтов продать «Шкоду Фабия. Ей днем на мобильник позвонил неизвестный, под предлогом покупки автомобиля. Мужчина сообщил, что готов приобрести транспортное средство.

- Неизвестный ввел женщину в заблуждение, попросил ее совершить несколько операций через мобильное приложение. И таким образом злоумышленник похитил 30 000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Просим жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU