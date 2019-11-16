По поводу аварии под Ворнежем, где фура смяла две иномарки, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-16T13:29:42+03:00

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Следственный отдел ОМВД России по Рамонскому району возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту страшной аварии, которая произошла утром 15 ноября на 487-м километре автодороги М-4 «Дон».

Напомним, около 4.20 в Рамонском районе «Шевроле Лачетти», следовавший в сторону Воронежа из Москвы, врезался отбойник. Впереди него остановился «Мерседес», водитель которого решил оказать помощь. В этот момент обе иномарки смяла фура «Вольво» с полуприцепом. От "шевроле" осталась груда металла.

- 28-летняя пассажирка "Шевроле" погибла. Оба водителя легковушек, 26-летний житель Московской области и 36-летний житель Краснодарского края, получили травмы и находятся в больнице. Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU