2019-11-16T11:11:43+03:00
Общество

Воронежцы в декабре дважды получат пособия по уходу за ребенком

Досрочная выплата за январь будет в декабре - это связано с длительными новогодними праздниками
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В воронежском отделении Фонда социального страхования РФ сообщили, что воронежцы получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком за декабрь досрочно.

- Выплаты пособия по уходу за ребенком обычно проводятся с 1 по 15 число следующего месяца, но в связи с продолжительными новогодними праздниками в этот раз они будут проведены досрочно. То есть в декабре семьи получат два пособия: с 1 по 15 декабря - за ноябрь, а с 23 по 27 декабря - за декабрь, - сообщила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Ольга Стаканова. – В дальнейшем выплаты придут в норму по срокам: пособие по уходу за ребенком за январь будет выплачиваться с 1 по 15 февраля.

Тем, кому по каким-то причинам нежелательно получение пособий в декабре, необходимо проинформировать региональное отделения Фонда о своем желании получить декабрьские пособия по уходу за ребенком в январе 2020 года. Сделать это можно в электронном виде: с помощью «Личного кабинета застрахованного» на сайте cabinets.fss.ru, либо отправив заявление по электронной почте: pvso@ro36.fss.ru. Также можно лично обратиться в региональное отделение Фонда по адресу: ул. Станкевича, 43 или отправить заявление по почте на этот же адрес. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество получателя пособия, СНИЛС, контактный телефон, вид пособия (по уходу за первым или вторым ребенком, последующими детьми) и предпочтительный месяц выплаты пособий – то есть январь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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