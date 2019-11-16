В Воронеж приедут участники телепроекта "Играй, гармонь!"
1 декабря в Воронеже с концертом приедет ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка». Основатель коллектива сломал стереотипы относительно народного творчества, создав на телевидении мега популярную программу «Играй, гармонь!». Раньше многим казалось, что кроме кричащих нафталиновых костюмов в народном творчестве ничего не существует. Заволокин доказывал обратное. Создавал авторское, обрабатывал народное и под особым по-заволокинским ракурсом с любовью отдавал свои творения в народ.
Репертуар коллектива многообразен: женская лирика, искренний патриотизм, православная философия, гармошечная плясовая.
На концерте с участием Заслуженных артистов России Анастасии и Захара Заволокиных прозвучат давно любимые телезрителями «Зимняя песня», «Я - деревня!», «От печки», «И жить будем!» Геннадия Заволокина, а также новые песни Анастасии Заволокиной.
Концерт пройдет в ВКЗ 1 декабря в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU