В Воронеж приедут участники телепроекта "Играй, гармонь!"

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-16T17:05:15+03:00

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1 декабря в Воронеже с концертом приедет ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка». Основатель коллектива сломал стереотипы относительно народного творчества, создав на телевидении мега популярную программу «Играй, гармонь!». Раньше многим казалось, что кроме кричащих нафталиновых костюмов в народном творчестве ничего не существует. Заволокин доказывал обратное. Создавал авторское, обрабатывал народное и под особым по-заволокинским ракурсом с любовью отдавал свои творения в народ.

Репертуар коллектива многообразен: женская лирика, искренний патриотизм, православная философия, гармошечная плясовая.

На концерте с участием Заслуженных артистов России Анастасии и Захара Заволокиных прозвучат давно любимые телезрителями «Зимняя песня», «Я - деревня!», «От печки», «И жить будем!» Геннадия Заволокина, а также новые песни Анастасии Заволокиной.

Концерт пройдет в ВКЗ 1 декабря в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU