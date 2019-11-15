Воронежский «Буран» разорвали «барсы» из Казани

СЕГОДНЯ 21:35 2019-11-15T21:36:47+03:00

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По первым двум периодам казалось, что у «Бурана» нет шансов хотя бы на одно очко. В первом периоде гости едва ли не идеально реализовывали большинство. После четких розыгрышей лишнего, завершившимися шайбами Дениса Цуканова на 10 минуте и Кирилла Адамчука на 12-й, «Буран» уже «горел» 0:2. А уже на самом старте второго периода положение «ураганных» и вовсе стало близко к безнадежному – Максим Пестушко сделал счет 0:3. До конца второй 20-минутки гости доминировали на ледовой площадке.

И все-таки «ураганные» едва не перевернули ход матча. В третьем периоде на 44 минуте наконец-то сработала бригада большинства «Бурана»: Михаил Беляев удачно подправил шайбу в сетку. И почти тут же Владислав Рыбаков убежал в контратаку и свел преимущество «Барса» до минимума – 2:3. Увы, на 48 минуте «барсы» отгрызли выросшие было крылья у «ураганных» - Иван Емец подправил шайбу не хуже, чем Беляев, - 2:4. Казанцы даже не позволили «Бурану» устроить финальный штурм.

После этого поражения у «Бурана» осталось 23 очка и 23 место в сводной таблице. Впереди игра 17 ноября с клубом «Торпедо-Горький», находящимся на 17 месте. У волжан в активе 26 очков. Матч начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU