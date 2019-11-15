2019-11-15T20:03:53+03:00
Общество

В Воронеже пройдет выставка разбитых машин

Этой акцией Госавтоинспекция надеется призвать участников дорожного движения к внимательности на дороге
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 17 ноября, в День памяти жертв ДТП в Воронеже на парковке у «Галерее Чижова» пройдет необычная выставка из покореженных в результате аварий автомобилей. Посетителям расскажут историю каждого ДТП и его причины. Выставка будет работать с 9.00 до 15.00. В 14.30 в небо выпустят 66 воздушных шаров белого цвета, в память о людях, погибших в авариях в течение 10 месяцев 2019 года.

Этой акцией сотрудники Госавтоинспекции хотят привлечь внимание воронежцев к проблеме аварийности и смертности на дорогах. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, День памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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