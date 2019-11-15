В Воронеже по вине УК заплесневел дом

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-15T19:43:11+03:00

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Житель дома №95 по Московскому проспекту пожаловался в жилинспекцию на постоянную сырость в подвале. По его заявлению инспекция организовала выездную проверку, в ходе которой обнаружила, что выпуски ливневой канализации не обеспечивают отвод воды от стен дома, из-за чего на постоянно влажном цоколе образовалась плесень. На отмостке по периметру дома имеются многочисленные трещины и щели, заросшие диким виноградом.

В подвале дело обстояло не лучше. На стояках системы холодного водоснабжения была не исправна запорная арматура, с труб канализации и холодного водоснабжения текла вода, подтопляя подвальное помещение.

- По итогам проверки в отношении директора ООО «РЭК Комфорт» Коминтерновского района г. Воронежа составлен протокол об административном правонарушении. Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений, отметили в ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU