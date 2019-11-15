2019-11-15T19:43:11+03:00
Общество

В Воронеже по вине УК заплесневел дом

В подвале постоянно текла канализация и водопровод
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
Изменить размер текста:

Житель дома №95 по Московскому проспекту пожаловался в жилинспекцию на постоянную сырость в подвале. По его заявлению инспекция организовала выездную проверку, в ходе которой обнаружила, что выпуски ливневой канализации не обеспечивают отвод воды от стен дома, из-за чего на постоянно влажном цоколе образовалась плесень. На отмостке по периметру дома имеются многочисленные трещины и щели, заросшие диким виноградом.

В подвале дело обстояло не лучше. На стояках системы холодного водоснабжения была не исправна запорная арматура, с труб канализации и холодного водоснабжения текла вода, подтопляя подвальное помещение.

- По итогам проверки в отношении директора ООО «РЭК Комфорт» Коминтерновского района г. Воронежа составлен протокол об административном правонарушении. Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений, отметили в ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Буран» разорвали «барсы» из Казани
Рыбоохрана напомнила воронежцам об ответственности за загрязнение рек и озер
В Воронеже пройдет выставка разбитых машин
В Воронежской области разыскивают 89-летнюю бабушку
В Воронежской области горе-отца объявили в розыск из-за крупного долга по алиментам
Прокуратура нашла просроченную продукцию в супермаркетах Воронежа
В селе Воронежской области убили женщину
Таксист с оторванной головой: в Воронеже следователи возбудили дело по статье «Убийство»
Воронежцы в воскресенье смогут сдать в утиль бытовую и офисную технику
В Воронежской области региональный маткапитал увеличат до 150 тысяч рублей
Следователи начали проверку по факту выброшенных в Воронежской области медицинских карт
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО
В следующем году в Воронеже установят «Стену памяти» из кортеновской стали
В Воронежской области на улице райцентра нашли разбросанные истории болезни
В Воронеже жильцы заблокировали внутриквартальный проезд