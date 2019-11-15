Прокуратура нашла просроченную продукцию в супермаркетах Воронежа
Прокуратура Советского района Воронежа проверила, как соблюдается законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов в гипермаркете «Лента» и супермаркете «Перекресток».
На прилавках в «Перекрестке» проверяющие обнаружили детский йогурт, с истекшим сроком годности. А в «Ленте» - просроченный творог для малышей. В этом же супермаркете в холодильниках где хранилась лососевая зернистая игра при температуре +2 вместо 4-6 градусов мороза.
По итогам проверки, прокуратура района возбудила два дела об административных правонарушениях. Виновных наказали штрафами.
ИСТОЧНИК KP.RU