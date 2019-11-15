2019-11-15T18:36:25+03:00
Общество

Прокуратура нашла просроченную продукцию в супермаркетах Воронежа

Магазины реализовывали опасные детские продукты
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокуратура Советского района Воронежа проверила, как соблюдается законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов в гипермаркете «Лента» и супермаркете «Перекресток».

На прилавках в «Перекрестке» проверяющие обнаружили детский йогурт, с истекшим сроком годности. А в «Ленте» - просроченный творог для малышей. В этом же супермаркете в холодильниках где хранилась лососевая зернистая игра при температуре +2 вместо 4-6 градусов мороза.

По итогам проверки, прокуратура района возбудила два дела об административных правонарушениях. Виновных наказали штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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