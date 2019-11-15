2019-11-15T17:42:26+03:00
Общество

Воронежцы в воскресенье смогут сдать в утиль бытовую и офисную технику

А еще макулатуру, пластик и стекло
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 17 ноября, в Воронеже пройдет экологическая акция, в рамках которой горожане смогут сдать отработанную бытовую и офисную технику, электронику, батарейки. Кроме этого, организаторы мероприятия примут и традиционное вторсырье: макулатуру, пластик (типа 1,2,4,5,6), стекло (бесцветное, зеленое, коричневое и зелено-коричневое), жесть и алюминий.

Можно приносить также одежду, вещи и игрушки в хорошем состоянии. Их передадут нуждающимся в рамках благотворительных акций. Подробный список того, что примут экологи, можно найти здесь https://vk.com/@rsbor_vrn-chto-mozhno-prinosit-na-akc..

Акция пройдет в воскресенье 17 ноября, с 14 до 16 часов в Доме Молодежи (бывший Дом Офицеров), по адресу: пр. Революции, 32

ИСТОЧНИК KP.RU

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