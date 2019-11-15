В Воронежской области региональный маткапитал увеличат до 150 тысяч рублей
25 ноября на очередном заседании регионального парламента депутаты рассмотрят ряд законопроектов социальной направленности, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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15 ноября на Совете областной Думы депутаты обсудили повестку предстоящего заседания парламента. В частности, народным избранникам предстоит рассмотреть проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
ИСТОЧНИК KP.RU