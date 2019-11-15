2019-11-15T17:21:02+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту выброшенных в Воронежской области медицинских карт

По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела
Елена ФЕДЯШЕВА
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После публикации в соцсетях и средствах массовой информации сообщения о том, что в Павловске неизвестные выбросили в лесу медицинские карты с историями болезни пациентов районной больницы, а также карты беременных и рожениц, следователи регионального СУСК организовали срочную проверку.

Напомним, карты нашли местные жители на улице Лесной. В документах указаны личные данные пациентов: их домашние адреса, диагнозы и результаты обследований. Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и врачебную тайну, отметили в СУСКе.

По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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