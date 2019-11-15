2019-11-15T16:57:09+03:00
Общество

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО

При этом в общероссийском рейтинге председатель регионального парламента занял третью строчку
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Опубликован октябрьский медиарейтинг глав законодательных органов РФ. По итогам месяца председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оказался на третьем месте после председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова (1 место) и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко (2 место). В рейтинге глав законодательных органов Центрального федерального округа Владимир Нетёсов занял первое место, обогнав председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24