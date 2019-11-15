Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО
Опубликован октябрьский медиарейтинг глав законодательных органов РФ. По итогам месяца председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оказался на третьем месте после председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова (1 место) и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко (2 место). В рейтинге глав законодательных органов Центрального федерального округа Владимир Нетёсов занял первое место, обогнав председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова.
ИСТОЧНИК KP.RU