Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-15T16:57:09+03:00

При этом в общероссийском рейтинге председатель регионального парламента занял третью строчку

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Опубликован октябрьский медиарейтинг глав законодательных органов РФ. По итогам месяца председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оказался на третьем месте после председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова (1 место) и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко (2 место). В рейтинге глав законодательных органов Центрального федерального округа Владимир Нетёсов занял первое место, обогнав председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU