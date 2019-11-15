В Воронеже воровка украла у 92-летней бабушки 40 тысяч под видом уборки ее квартиры

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-15T16:01:19+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемую в ограблении 92-летней бабушки. 46-летняя женщина приехала в город из Тульской области вместе со своим родственником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 ноября.

Выяснилось, что 17 сентября около часа дня в квартиру к пенсионерки пришла женщина. Она представилась работником социальной службы и предложила помочь в домашних делах. Делая вид, что убирает, она похитила 40 тысяч рублей и сбежала.

В отделе полиции она признала вину и пояснила, что арендовала квартиру в поселке Шилово. В настоящее время установлена причастность женщины к подобным преступлениями в Белгороде и Тамбове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU