В Воронежской области открыли детское отделение больницы после капремонта

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-15T15:54:10+03:00

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Врачи и юные пациенты Кантемировской райбольницы отмечают новоселье. После капитального ремонта открылось детское отделение стационара. На ремонт из бюджета выделяли 7 миллионов рублей.

В учреждении оборудовали отдельные входы для больных и здоровых детей, отдельную зону для температурящих – фильтр-бокс. Появились кабинеты неотложной помощи, забора крови, дежурного педиатра, УЗИ, детских гинеколога и уролога, офтальмолога, комната для кормления грудных детей, гардероб, туалет для маломобильных детей и пост дежурной медсестры.

Теперь в детском отделении современная регистратура открытого типа. В холле для юных пациентов предусмотрены столики с для рисования и игрушками, а во дворе - указатели входа в детскую поликлинику.

Администрация поликлиники приобрела мобильный УЗИ аппарат, позволяющий проводить обследование на месте.

Как рассказали в департаменте здравоохранения области, Кантемировская детская поликлиника обслуживает более 5,7 тыс. детей. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по направлению «Развитие детского здравоохранения Воронежской области, включая создание современной инфраструктуры, оказания медицинской помощи детям».

ИСТОЧНИК KP.RU