2019-11-15T15:41:51+03:00
Происшествия

В Воронеже частный детский сад восемь месяцев работал без лицензии

Учреждение отделалось за нарушение лишь предупреждением
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская транспортная прокуратура провела проверку в в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 100 ОАО «РЖД». Оказалось, что сад восемь месяцев работал без лицензии.

Учреждение не предоставило документы для переоформления документов после реорганизации. Руководителю сада внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После этого на юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения). Железнодорожный райсуд признал его виновным и назначил наказание в виде предупреждения.

Лицензию детский садик все-таки переоформил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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