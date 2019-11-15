2019-11-15T15:30:09+03:00
Происшествия

В Воронеже директора центра по подготовке охранников осудили за выдачу липовых документов

Вместе с преподавателем того же заведения они выдавали поддельные свидетельства за деньги без экзаменов
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже осудили директора и преподавателя учебного центра по подготовке частных охранников. Их признали виновными в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 15 ноября.

Так, в апреле директор центра «Скиф», основной деятельностью которого является подготовка, переподготовка и повышение квалификации охранников, согласился выполнить просьбу знакомого. Он выдал двум мужчинам свидетельства о прохождении обучения по ряду специальностей без экзаменов. За это каждый из них заплатил ему 11 тысяч рублей.

Преподаватель того же заведения помог сделать свидетельства и удостоверения по необходимым рабочим специальностям без фактического обучения и проверки знаний.

Суд признал их виновными и назначил директору наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы коммерческого подкупа – 200 тыс. рублей в доход государства с лишением права занимать определенные должности на срок два года. Преподаватель заплатит 165 тысяч штрафа. Его лишили занимать определенные должности на срок год и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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