На последний матч года воронежского «Факела» можно будет сходить бесплатно

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-15T15:34:23+03:00

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Вход на домашний матч с клубом «Нижний Новгород» в субботу, 23 ноября, руководители «Факела» решили сделать бесплатным. Игра начнется в 15.00.

Такое решение, очевидно, приняли, чтобы поднять удручающую посещаемость. На последнем домашнем матче с ФК «СКА-Хабаровск», проигранном «Факелом» - 0:2, было всего 1104 зрителя. Уже кажутся бесконечно далекими годы, когда Воронеж был в лидерах по числу болельщиков, заполнявшими по крайней мере Центральную и Восточную трибуны.

Результаты последних матчей «Факела» не то, что не радуют, а шокируют. С момента прихода нового главного тренера Владимира Бесчастных из шести игр пять были проиграны (из них четыре с разгромным счетом). А после единственной победы над «Чайкой» из ростовского села Песчанокопское разогнали весь тренерский штаб «деревенской» команды. Мол, вы совсем уже – «Факелу» дома проигрывать?

Все больше проникаешься сочувствием к мощному форварду, одному из лучших бомбардиров сборной России Владимиру Бесчастных. Специалиста без опыта работы главным тренером бросили разгребать то, во что превратился в Воронеже футбол. На что при этом надеялись? В итоге получайте «Факел», делящий последнее место с безнадежно увязшей в долгах «Мордовией», которой даже нечем оплатить аренду собственного красавца-стадиона, построенного к чемпионату мира-2018. А знаете, кто играет на этой футбольной арене? ФК «Тамбов»! Еще несколько лет назад «Факел» претендовал на выход в Премьер-лигу, а соседи играли во втором дивизионе. А теперь расклад настолько изменился, что это не может не натолкнуть на сравнение профессионализма руководства футболом в двух наших регионах.

К слову, 17 ноября «Факел» играет с той самой бедной «Мордовией». Матч в Саранске начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU