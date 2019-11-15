Жительница Воронежа отдала цыганке 200 тысяч рублей из кассы ювелирного салона

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-15T14:49:05+03:00

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Сообщениями о том, как воронежцы под «гипнозом» мошенников отдают им свои сбережения, сегодня трудно удивить. Но иногда злоумышленники производят такое «внушение», что жертва совершенно теряет над собой контроль и отдает даже то, что ей не принадлежит.

Такой случай произошел в Железнодорожном районе. В один из ювелирных магазинов вошла цыганка и пристально посмотрела на девушку за прилавком, а потом сообщила ей, что на ней порча. Убеждать несчастную не пришлось, поскольку дела в семье шли хуже некуда: муж без работы, сама она только вышла из декрета. А гадалка напророчила еще и скорую болезнь, если не провести обряд очищения. Для этого 200 тысяч надо принести на перекресток четырех дорог. Не задумываясь, продавец взяла из кассы указанную сумму и пошла к перекрестку. После обряда деньги пропали.

Сейчас мошенницу, которая попала на запись камеры видеонаблюдения, ищут полицейские. Если ее не задержат, то девушке придется возмещать украденную сумму из своего кармана.

ИСТОЧНИК KP.RU