2019-11-15T14:39:31+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина работал учителем физкультуры в школе с поддельным дипломом

Все вскрылось во время проверки
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилукском районе осудили местного жителя, который устроился на работу в школу с помощью поддельного диплома. Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 15 ноября.

Выяснилось, что в июне 2008 года 28-летний мужчина купил на свое имя диплом о получении высшего образования в Воронежском государственном институте физической культуры - филиале Московской государственной академии физической культуры по специальности «физическая культура и спорт».

А в декабре 2016 года он предоставил поддельный диплом при трудоустройстве на работу в Семилукскую общеобразовательную школу № 2 им. н.д. Рязанцева. Там он работал учителем физкультуры до января 2017 года. С октября 2016-го по июнь 2019-го по тому же документу он работал на должности инструктора по спорту в организации «Ника-Петротек». А затем обман вскрылся.

Мировой суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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