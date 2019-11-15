2019-11-15T14:18:57+03:00
Телевизор

Директор Воронежского областного планетария пришел на «Дом-2» за красавицей Аленой Рапунцель

Виктор Трифоненков подарил девушке кольцо, но она его не приняла
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот эфира.Фото: скриншот эфира.
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28-летний воронежец Виктор Трифоненков пришел на телепроект «Дом-2», чтобы построить свою любовь с одной из участниц. Директор областного планетария решил бороться за сердце Алены Савкиной, которая больше известна зрителям, как сестра Ольги Рапунцель. Девушке 22 года. У нее есть маленький сын от Ильи Яббарова, к которому она до сих пор неровно дышит.

Виктор заявился к красавице не с пустыми руками. Парень решил сделать девушке сюрприз и подарил кольцо. Но Алена подарок не приняла, сказав, что этот шаг для нее слишком серьезен. Однако от общения она не отказалась.

Воронежец хочет очаровать весь клан Рапунцелей. И у него это не плохо получается. А еще он обещает давать уроки астрономии участникам проекта и даже заявил, что может привезти на поляну переносной планетарий.

Кстати, до знакомства с участником из столицы Черноземья, Алена была в отношениях с Романом Макеевым, которого сам Виктор назвал «охранником гаражного кооператива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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