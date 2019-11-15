В Воронежской области пьяный мужчина зарезал жену и пошел спать

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-15T13:21:46+03:00

Только на утро он вызвал медиков, которые лишь констатировали смерть

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В Калаче под стражу заключили 59-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве жены. об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 15 ноября.

По предварительным данным, 10 ноября вечером пьяный мужчина во время ссоры с супругой несколько раз ударил ее ножом в живот. После этого он спокойно лег спать. Лишь на утро он вызвал медиков, которые смогли лишь констатировать смерть женщины. Они же вызвали полицию.

Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU