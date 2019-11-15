2019-11-15T12:59:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области за смерть годовалого малыша, которого загрызла собака, никто не ответит

За исключением пса, которого все же усыпили
Юрий КОЗЛОВ
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Здесь закончилась жизнь малыша.Здесь закончилась жизнь малыша.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В расследовании жуткой истории в поселке Есипово Терновского района поставили точку. Напомним, 5 августа около пяти часов вечера домашняя собака, помесь дворняги с немецкой овчаркой, набросилась на годовалого мальчика и перегрызла ему горло. Малыш слез со своего маленького велосипеда и сделал три шажка в сторону зверя (а как его еще назовешь?), они оказались последними в жизни…

Признаков бешенства тогда у собаки не обнаружили. Животному даже сделали прививку от этой смертельной болезни. Хозяйка долго думала, лишать ли жизни собаку, но все же решилась.

- Животное усыпили еще в августе, - рассказала Надежда Эль-Хардуз, руководитель ветеринарной службы Терновского района. – Меня и маму погибшего мальчика (она мне – отдаленная родственница) вызывали в Следственный комитет давать показания. Но всего по разу, потом все затихло.

После жуткой трагедии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Оказалось, что его закрыли.

- По результатам проведенного расследования приняли решение о прекращении уголовного дела, - сообщили в региональном СУ СК.

Вывод из всей этой жуткой истории – когда подходите к большой собаке, относитесь к этому как к наставленному на вас автомату Калашникова. И детей так же учите. Только животное страшнее, чем оружие. Загрызет – и никто отвечать не будет. В лучшем случае заплатят мизерный штраф. Что маловероятно – за смерть малыша даже кошельком хозяева собаки не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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