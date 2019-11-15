В Воронежской области будут судить предпринимателя, пытавшегося подкупить полицейского из-за сигарет
В Боброве будут судить 43-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 15 ноября.
Выяснилось, что 10 сентября из магазина на улице Авдеева в Боброве сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию. Через пару дней предприниматель решил вернуть свой товар и уйти от ответственности. Он пришел в кабинет замначальника отдела МВД России по Бобровскому району и предложил полицейскому взятку 15 тысяч рублей.
От денег правоохранитель отказался. Тогда мужчина оставил деньги на столе и ушел. А сотрудник полиции сообщил о случившемся в дежурную часть.
На данный момент расследование уголовного дела завершено. Предприниматель признал свою вину. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU