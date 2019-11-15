В Воронежской области будут судить предпринимателя, пытавшегося подкупить полицейского из-за сигарет

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-15T12:39:31+03:00

Мужчина положил на стол правоохранителя 15 тысяч рублей, чтобы вернуть свой товар

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В Боброве будут судить 43-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 15 ноября.

Выяснилось, что 10 сентября из магазина на улице Авдеева в Боброве сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию. Через пару дней предприниматель решил вернуть свой товар и уйти от ответственности. Он пришел в кабинет замначальника отдела МВД России по Бобровскому району и предложил полицейскому взятку 15 тысяч рублей.

От денег правоохранитель отказался. Тогда мужчина оставил деньги на столе и ушел. А сотрудник полиции сообщил о случившемся в дежурную часть.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Предприниматель признал свою вину. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU