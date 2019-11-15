2019-11-15T12:44:04+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка улетела в кювет: погиб водитель

Авария случилась в Хохольском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Хохольском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 15 ноября.

ДТП случилось 14 ноября в четверг около семи часов утра в селе Костенки на улице Набережной. Но сообщение об этом поступило в полицию только в пятницу в 2.40 ночи. По предварительным данным, местный житель, на автомобиле «Ниссан Мурано» улетел в кювет. Водитель скончался на месте происшествия. Родные погибшего начали его поиски и подключили к этому волонтеров. Но живым найти его не удалось.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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