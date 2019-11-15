Девять студентов из Воронежской области поборются за звание лучших в стране

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-15T11:30:07+03:00

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Лучшие студенты Воронежской области представят регион в финале премии «Студент года -2019». Девять победителей индивидуальных и участники коллективных номинаций регионального этапа будут бороться за право стать лучшими в финале национальной премии Российского союза молодежи.

В индивидуальных номинациях Воронежскую область представят: «Общественник года» - Татьяна Попова (Воронежский ГАСУ), «Председатель студенческого совета года» - Елена Ларина и Константин Пожилых, «Интеллект года» - Анна Конивец, «Творческая личность года» - Анна Якубенко (Воронежский ГАСУ (ВГТУ), «Староста года» - Ксения Дукан, «Спортсмен года» - Роман Игнанин. Победители заочного этапа также будут бороться за право стать лучшими в коллективной номинации «Киберспортивный клуб года» - Максим Звальнев и Дмитрий Холодков (ВГТУ).

По итогам всероссийского заочного этапа 600 студентов представят 55 субъектов России на финальном очном этапе премии, который проходит с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону.

В состав жюри конкурсных испытаний финала премии войдут известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены. Среди них: российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи на общественных началах, обладательница гран-при Российской национальной премии «Студент года – 2018» Анастасия Артемова и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU