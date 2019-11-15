В Воронежской области грузовик протаранил попавшую в ДТП легковушку

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-15T11:18:14+03:00

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В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» ночью случилось страшное ДТП. В Рамонском районе,«Шевроле Лачетти» влетела в отбойник. А затем ее и еще одну случайную иномарку протаранил грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 4.20 ночи 15 ноября. По предварительным данным 26-летний житель Московской области на «Шевроле» ехал из Москвы в направлении Воронежа и влетел в боковой отбойник. Проезжавший мимо 36-летний житель Краснодарского края на автомобиле «Мерседес Бенц» решил остановиться, чтобы помочь. Однако в этот момент в них влетел большегруз «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 33-летний житель Семилукского района.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте. Водители легковых автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU