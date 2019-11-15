2019-11-15T11:18:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области грузовик протаранил попавшую в ДТП легковушку

Также большегруз задел остановившийся помочь «Мерседес Бенц»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» ночью случилось страшное ДТП. В Рамонском районе,«Шевроле Лачетти» влетела в отбойник. А затем ее и еще одну случайную иномарку протаранил грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 4.20 ночи 15 ноября. По предварительным данным 26-летний житель Московской области на «Шевроле» ехал из Москвы в направлении Воронежа и влетел в боковой отбойник. Проезжавший мимо 36-летний житель Краснодарского края на автомобиле «Мерседес Бенц» решил остановиться, чтобы помочь. Однако в этот момент в них влетел большегруз «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 33-летний житель Семилукского района.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте. Водители легковых автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа отдала цыганке 200 тысяч рублей из кассы ювелирного салона
Под Воронежем мужчина работал учителем физкультуры в школе с поддельным дипломом
В воронежских маршрутках начали устанавливать вторые терминалы
Директор Воронежского областного планетария пришел на «Дом-2» за красавицей Аленой Рапунцель
В Воронеже в красивую дату с четырьмя двойками прогнозируют свадебный бум
В Воронежской области пьяный мужчина зарезал жену и пошел спать
В Воронежской области за смерть годовалого малыша, которого загрызла собака, никто не ответит
В Воронежской области будут судить предпринимателя, пытавшегося подкупить полицейского из-за сигарет
В Воронеже иномарка улетела в кювет: погиб водитель
Девять студентов из Воронежской области поборются за звание лучших в стране
Воронежским выпускникам 2020 года предложили выбрать между хорошей погодой и звездой на празднике
В Воронеже 10 улиц останутся без воды на день